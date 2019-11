Va-t-il neiger à Paris ce vendredi ?

Les Parisiens détenteurs d'un Iphone l'ont sans doute remarqué ce vendredi matin : leur application météo prévoit des chutes de neige sur la capitale en fin de journée. Il est toutefois très peu probable qu'après le quart sud-est du pays, la région Ile-de-France connaisse un véritable épisode neigeux.Dès jeudi, La chaîne météo évoquait la possibilité de flocons de neige mélangés à de la pluie sur l'Ile-de-France, plus particulièrement dans le Sud de la région. Mais elle précisait que la probabilité était «faible». Tout au plus a-t-elle misé sur des flocons associés à de la pluie et surtout aucune «tenue au sol». De la #neige demain en Île-de-France (#Idf #Paris) ? Le risque est faible avec certes des chutes de flocons mais pas de tenue au sol envisagée (sauf blanchiment sur certains plateaux). Il n'y aura pas de phénomène d'isothermie comme c'est le cas pour le centre-est aujourd'hui. pic.twitter.com/1bslXrOFRw-- La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 14, 2019 Ce vendredi matin, voici cependant ce qui est affiché sur l'application météo des iPhones. LP Cette tendance est la même en faisant une recherche dans Google sur la météo à Paris.Qu'en penser ? A priori, le risque est très limité. La température annoncée paraît en effet trop élevée pour qu'il neige. Météo France, qui a placé la capitale en vigilance jaune pour pluie-inondations et neige-verglas, nous confirme d'ailleurs ne pas prévoir de neige dans la journée : « On ne prévoit pas de neige cet après-midi sur Paris, explique la prévisionniste Christelle Robert. Il pourra y avoir quelques flocons sur les hauteurs en Picardie ou sur certaines collines en Ile-de-France, comme le Mont Valérien, mais ce serait de la neige qui ne tiendra pas au sol. » En effet, quelques flocons pourraient localement être associés à de la pluie dans les Yvelines, zone la plus froide ce vendredi en fin de journée. En Essonne également, ...