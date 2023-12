« VA », la bonne affaire de l'OM

Associés en pointe d'un 3-4-1-2 inédit, Aubameyang et Vitinha ont rayonné face à l'OL (3-0). Tous les deux buteurs et passeurs décisifs, les deux hommes ont prouvé qu'il y avait de quoi espérer du côté de l'OM, revenu à trois points des places européennes.

« Il faut déchiffrer là, attend. » Quand la feuille de match a circulé dans les entraves du Vélodrome, à une heure du coup d’envoi face à Lyon, la perplexité a gagné la salle de presse. À quoi jouait Gennaro Gattuso ? En quête de repères, l’OM avait trouvé sa formule avec un 4-2-3-1 compact, qui donnait les clefs du jeu à Amine Harit, en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais à l’heure de recevoir l’OL en match en retard de la 10 e journée, le champion du monde 2006 a surpris tout son monde. Place à une défense à cinq et à un milieu à trois pour venir épauler un duo jamais vraiment associé jusque-là : Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. La surprise a toutefois vite laissé place à l’évidence, puisque les deux hommes ont été impliqués sur les trois buts de la soirée : deux passes décisives (dont une pour Vitinha) et un but pour le Gabonais, une passé dé (pour PEA) et un but pour le Portugais. La doublette « VA » est née, au bon souvenir de l’OM.

Une envie d’abord défensive

Ce choix étant pourtant dicté par une volonté défensive, a confié l’Italien, après la rencontre : « On a étudié Lyon, et sans Rongier et Kondogbia, il fallait mettre à part mon crédo footballistique (celui de jouer à 4 défenseurs, NDLR) . On a décidé de jouer à trois centraux dont un agressif pour construire derrière, utiliser le largeur, et cette situation de surnombre. Je remercie les joueurs, ils n’étaient pas convaincus à 100%. On a fait un bon match ». C’est donc presque par défaut que Gennaro Gattuso a disposé ses troupes ainsi, avec une volonté d’étirer un maximum le bloc lyonnais. « J’ai pris mes responsabilités. On pensait pouvoir faire mal ainsi, on a insisté. C’était une question de vie ou de mort. On a été récompensé », a savouré le champion du monde 2006, qui a répété son envie de toujours s’adapter à l’adversaire. Rien ne dit donc que l’on reverra ce 3-5-2 dès dimanche à Lorient, malgré les réussites affichées face à Lyon, et concédées par son adversaire du soir.…

Par Adrien Hémard-Dohain, au Vélodrome pour SOFOOT.com