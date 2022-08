Va-et-vient entre le dollar et l'euro

Le dollar a oscillé mercredi passant du rouge au vert face à l'euro et aux principales monnaies au gré des exégèses sur l'orientation de la politique monétaire américaine.

Vers 19H30 GMT, l'euro cédait 0,03% face au dollar à 1,0163 dollar quand il en gagnait 0,29% quelques heures plus tôt.

Le dollar index qui mesure le billet vert par rapport à un panier de grandes monnaies, grignotait 0,21% à 106,46 points, moins qu'en matinée mais plus qu'en début de séance.

"On assiste à des va-et-vient sur l'orientation de la politique monétaire de la Fed", commentait, pour l'AFP, Joe Manimbo de Western Union Business Solutions.

"Désormais, même si l'économie américaine a ralenti un peu récemment, la banque centrale va garder le cap vers une hausse agressive des taux jusqu'à ce qu'elle discerne des signes clairs que l'inflation ralentit", a expliqué l'expert.

Plusieurs membres de la Fed ont insisté ces derniers jours pour dire qu'elle était "loin" d'en avoir terminé avec les hausses de taux directeurs pour juguler l'inflation.

Le président de la Fed de Saint-Louis James Bullard a notamment reconnu que l'inflation avait été plus forte qu'attendue au deuxième trimestre: par conséquent, "nous allons devoir aller un peu plus haut" que prévu, a-t-il prévenu tout en assurant que l'économie américaine pouvait manoeuvrer "un atterrissage en douceur".

Mais les investisseurs estimant que le message de la Fed après sa réunion de la semaine dernière était moins déterminé que dans les mois passés, elle pourrait également vite arrêter de remonter ses taux si l'inflation s'apaise ou si l'économie faiblit trop.

"Les données économiques vont être encore plus importantes que d'habitude, et il va falloir s'attendre à une certaine volatilité autour de leur publication", prévenait Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

"Très sensibles au différentiel de taux d'intérêt", selon Joe Manimbo, le yen pour sa part perdait rapidement de la vigueur face au dollar (134,07 yens, -0,67%) comme à l'euro (136,26 yens, -0,64%).

"Maintenant que le marché entrevoit de plus amples futures hausses des taux d'intérêt" américains notamment, "cela nuisait au yen", a-t-il ajouté.

Les marchés surveilleront par ailleurs la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi, qui devrait relever ses taux de 0,25 ou de 0,50 point de pourcentage.

