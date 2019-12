Vœux présidentiels : «La réforme des retraites sera menée à son terme», assure Emmanuel Macron

Comme il est de coutume, Emmanuel Macron se plie ce mardi soir, à l'exercice des vœux présidentiels. Il a, sans surprise, défendu son projet de système de retraite universel, alors que la grève entre dans son 27e jour.« En ce moment de fêtes de fin d'année, je veux avoir une pensée chaleureuse pour ceux qui sont malades ou seuls », a débuté Emmanuel Macron.« Avec le grand débat national, face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue sans précédent dans une démocratie et prendre des décisions marquantes, a martelé le président, avant d'évoquer la réforme des retraites. Emmanuel Macron : « La réforme des retraites sera menée à son terme » Un « compromis rapide » demandé à Édouard Philippe« J'ai conscience que les changements bousculent. Je mesure comment les décisions prises suscitent des craintes et des oppositions, faut-il pour autant renoncer ? Ce serait abandonner ceux que le système a déjà abandonnés ». « C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous sera menée à son terme. Il s'agit d'un projet de justice et de progrès social », a assuré le président de la République, qui a demandé au gouvernement d'Édouard Philippe et aux partenaires sociaux de trouver « la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler ».Le président a néanmoins précisé que la réforme prendrait « en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise ».Un « nouveau modèle écologique » pour 2020Dans un tout autre sujet, le président Emmanuel Macron a promis de maintenir entre la France et le Royaume-Uni une « relation solide » après le Brexit. Évoquant ensuite « un nouveau modèle écologique » pour l'année 2020, le président a appelé à ouvrir « la décennie de l'unité ...