Vœux d'Emmanuel Macron : sortir du silence... mais pour dire quoi ?

Il commence à avoir l'habitude. L'année dernière, le pays faisait face, samedi après samedi, à des scènes d'insurrection à Paris et ailleurs. Le Grand débat n'avait pas commencé, la colère des Gilets jaunes s'exprimait à plein régime.Cette année, c'est la grève. Pas générale, non, mais longue. Plus longue qu'en 1995. Le président de la République commence donc à avoir l'habitude. L'habitude de voir ce rendez-vous traditionnel et suranné - les vœux aux Français - être percuté par une actualité politique et sociale brûlante.Conséquence : sa parole est attendue, scrutée, anticipée, par tous. Enverra-t-il un signal ? Lâchera-t-il du lest sur le fameux âge pivot ? Aura-t-il à cœur d'intervenir, d'apaiser le pays en délivrant une parole présidentielle qui viendrait tout régler d'un seul trait. VIDÉO. Les vœux présidentiels qui ont marqué le réveillon des Français Problème : c'est le travail du Premier ministre, qui a rendez-vous avec les syndicats le 7 janvier prochain. Voilà donc le président lancé dans un périlleux exercice d'équilibriste. Un ministre qui connaît bien Macron se hasarde à une prévision : « Il se contentera de redire que la réforme va se faire et qu'Édouard Philippe a mandat pour mener à bien les négociations ».«Le pays n'est pas à feu et à sang comme l'an dernier»Mais alors, les Français vont devoir accepter la galère au moins une semaine de plus ? N'y a-t-il pas urgence à ce que Macron offre une porte de sortie dès ce mardi soir ?Un autre membre du gouvernement répond : « Quelle urgence ? Le pays n'est pas à feu et à sang comme l'an dernier. Et puis les grèves affectent surtout les Parisiens, ailleurs en France le quotidien n'est pas impacté. »L'année dernière on avait surtout retenu des vœux présidentiels la défense de l'ordre républicain face à ceux qui voulaient le faire vaciller. Mais dès le début de cette allocution ...