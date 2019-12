Vœux d'Emmanuel Macron : ce que la majorité espère entendre

A la veille des vœux d'Emmanuel Macron, ils sont nombreux, dans les rangs macronistes, à presser le président de frapper un grand coup, de saisir cette occasion pour « reprendre la main », « revenir dans le jeu », « sortir du bourbier » du conflit sur la réforme des retraites. Oui, mais comment ?Macron doit-il - et c'est l'autre question qui occupe les esprits - évoquer l'âge pivot à 64 ans, qui polarise les débats et la colère au point de menacer « sa » réforme des retraites devenue, juge la députée LREM Aurore Bergé, « l'un des marqueurs les plus visibles de l'ambition réformatrice d'En Marche » ?La soixantaine de députés LREM qui, de sources concordantes, s'interroge sur le maintien coûte que coûte de l'âge pivot, applaudirait des deux mains. Peu osent y croire. Jean-François Césarini, député LREM du Vaucluse, lui, le demande publiquement. « Je voudrais qu'au moins, le président donne un chemin de sortie de crise en disant : Oui, l'âge pivot doit être pondéré suivant la pénibilité », confie-t-il.Reste l'autre pôle, « un tiers du groupe », selon un cadre, qui tord le nez à l'idée d'adresser un signe de fébrilité, à même de ragaillardir les grévistes. Il faudrait, pour cela, que le chef de l'Etat évoque le meccano de la réforme.«Cela ne dénouera pas la situation»Or, au sommet de l'Etat, la tendance semble rester à une lecture « très Ve République » de la répartition des rôles. « Le président veut rester en surplomb. Je n'attends pas qu'il rentre dans le détail de l'âge pivot », glisse un intime. Le patron de LREM, Stanislas Guerini, abonde : « Il est là pour donner le sens général, tandis que le Premier ministre pilote. »L'exercice, élyséen s'il en est, s'y prête. « Le Premier ministre a dit qu'il n'y avait pas de mesure magique. C'est encore plus vrai pour les vœux. Il ne faut pas s'attendre à ce que cela dénoue la situation ...