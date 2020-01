Vœux aux forces religieuses : Macron, ce croyant contrarié

« Sur les sujets économiques et sociaux, le président est dur à prendre, ses convictions sont forgées et reposent sur sa maîtrise des dossiers. Mais sur la laïcité ou le communautarisme, disons qu'il n'est pas fini... » ose un important ministre. Quel croyant est donc Emmanuel Macron, qui présentera ce jeudi ses vœux aux autorités religieuses à l'Elysée ? Voilà un sujet sur lequel il est d'une discrétion de violette. On le sait baptisé à sa propre demande à l'âge de 12 ans, élevé dans une famille agnostique, et passé pourtant sur les bancs du lycée jésuite de la Providence à Amiens (Somme). Mais quel est son rapport à la foi, lui qui reporte sans cesse son discours tant attendu sur la laïcité ? Il ne cite jamais DieuCe sont les représentants des cultes qui en parlent le mieux. Le chef de l'Etat reçoit régulièrement en petit comité les membres de la Conférence des responsables du culte en France (CRCF). A les écouter, il serait un croyant contrarié, en questionnement permanent. « Chez lui, le doute et la foi font partie de la même médaille. Ce sont les deux faces d'une même personnalité », dépeint le pasteur François Clavairoly, président de Fédération protestante de France, qui l'a souvent entendu citer à ce sujet le philosophe Paul Ricœur, dont il fut l'assistant. « Son bagage intellectuel nourrit sa spiritualité », constate-t-il.« C'est très mitterrandien », abonde le grand rabbin de France Haïm Korsia, en référence aux derniers vœux de l'ancien président sur ces mots : « Je crois aux forces de l'esprit ». « Macron est un agnostique spiritualiste », résume un proche conseiller. Comme s'il restait tiraillé entre l'éducation laïque de ses parents médecins et sa grand-mère adorée, qui fréquentait l'église de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). On se souvient qu'il avait retenu de peu ses mains qui s'apprêtaient à bénir le cercueil de Johnny Hallyday. ...