Vœux à la presse : Macron déjà dans l'après-municipales

Emmanuel Macron prendra-t-il enfin la parole pour défendre la réforme des retraites, toujours contestée ? « Oui, je pense que je le ferai avant les municipales », a-t-il confirmé ce mercredi en marge de ses vœux à la presse. Façon de souligner que le scrutin de mars, pourtant crucial pour la suite de son quinquennat, ne saurait perturber l'action gouvernementale. « Pour moi, le calendrier des municipales est neutre sur les retraites », dit-il, allant jusqu'à assurer avoir « plutôt poussé le gouvernement pour qu'on ait une première lecture du texte avant »... afin de ne pas alimenter l'idée d'une entourloupe.Même s'il faut sans doute s'attendre à des « cartes postales », le chef de l'Etat certifie qu'il ne compte pas s'engager dans la campagne municipale. Comme s'il anticipait un échec, il observe qu'il serait « faux » de considérer pouvoir « du jour au lendemain, rafler les municipales comme on gagne les législatives ». Et de délier son sort du résultat de son parti, en contrant par avance toute idée d'un vote sanction : « Je ne vais pas considérer que les gens votent pour tel ou tel candidat parce qu'ils soutiennent ou pas le président. Je n'en tirerai pas, de manière automatique, des conséquences nationales. » Ou comment se dégager de la pression des urnes en écartant la perspective d'un remaniement ministériel.Remettre l'enjeu environnemental sur le devant de la scèneManifestement décidé à enjamber une réforme enfantée dans la douleur et un scrutin délicat, Emmanuel Macron entend donc mettre le cap sur la suite. C'est d'ailleurs tout le sens du séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce mercredi. « Hors de question de ralentir », a prévenu, à l'unisson, le Premier ministre, Édouard Philippe, détaillant à son issue le programme gouvernemental des six prochains mois.L'exécutif entend ainsi remettre rapidement l'enjeu environnemental sur le devant de la scène, ...