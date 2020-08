Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client UTS 2 : Alexander Zverev et Anastasia Pavlyuchenkova sacrés Reuters • 02/08/2020 à 23:59









UTS 2 : Alexander Zverev et Anastasia Pavlyuchenkova sacrés par Florian Burgaud (iDalgo) Un zéro pointé. Trois joueurs français pouvaient espérer remporter la deuxième saison de l'Ultimate Tennis Showdown, une exhibition novatrice organisée par Patrick Mouratoglou sur les courts de son Académie de Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), au matin de l'ultime journée. Malheureusement, Corentin Moutet et Richard Gasquet se sont inclinés 3-1 face à Alexander Zverev et Felix Auger-Aliassime. Ce deux-là se sont joués le titre sur les coups de 22 heures et c'est l'Allemand qui s'est imposé, à la mort-subite. Il succède ainsi à l'Italien Matteo Berretini, vainqueur de la première édition. Dans le tableau féminin, la Niçoise Alizé Cornet a perdu de peu contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova qui restera, à jamais, la première tenniswoman à remporter l'UTS. Le circuit WTA reprend officiellement demain à Palerme, en Sicile.

