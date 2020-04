Usurpée par une marque chinoise, Espelette ne va pas se laisser faire

Des piments d'Espelette présentés lors du G7 à Biarritz. © THOMAS SAMSON / AFP

La renommée d'Espelette dépasse les frontières. France Bleu Pays basque rapporte qu'en début d'année, une entreprise chinoise a produit et commercialisé des boissons alcoolisées sous le nom d'Espelette. Une nouvelle qui a fait bondir le président du syndicat du piment d'Espelette, Dominique Saint-Martin, prévenu par l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui veille au respect des AOC (Appellation d'origine contrôlée) et autres IGP (Indication géographique protégée).

Trois à quatre cas par an

Alors que cette fameuse boisson ne contient pas un gramme du célèbre piment basque, Dominique Saint-Martin ne compte pas rester les bras croisés : « Nous avons décidé, avec l'avocat de l'Inao, de stopper ce détournement du nom qui est nuisible aux consommateurs, c'est un produit qui n'a rien à voir avec notre piment d'Espelette et Espelette », déclare-t-il à la radio.

Ce n'est pas la première fois que le village d'Espelette et son piment sont confrontés à ce genre de problème. Le maire de la commune, Jean-Marie Iputcha, indique que chaque année trois à quatre magasins ou marques utilisent indûment le nom « Espelette » sur des produits divers. « Ces produits-là n'ont rien à voir avec ce que nous faisons à Espelette. Chaque fois, c'est la mairie qui intervient pour

