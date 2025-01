Usufruit et nue-propriété : quand les travaux virent à la donation déguisée

La justice a considéré que des travaux pris en charge par l′usufruitier au-delà de ses attributions constituaient en réalité une donation au profit du nu-propriétaire.

Lorsqu'un démembrement immobilier est opéré, les rôles de chacun en matière de travaux sont définis par les articles 605 et 606 du code civil . À l'usufruitier reviennent les travaux d'entretien et au nu-propriétaire les « grosses réparations » (murs et couverture principalement).

La rédaction de ces deux articles étant assez succincte, usufruitier et nu-propriétaire peuvent également établir une convention pour détailler en amont les obligations de chacun. Mais tout est-il permis en la matière ? À l'évidence non.

Une note du cabinet d'avocats Bornehauser revient en effet sur une décision de justice récente qui a considéré comme excessive la prise en charge de travaux par un usufruiti