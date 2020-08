Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USPGA : Mike Lorenzo-Vera, deuxième, toujours dans le coup à deux tours de la fin Reuters • 08/08/2020 à 10:49









USPGA : Mike Lorenzo-Vera, deuxième, toujours dans le coup à deux tours de la fin par Florian Burgaud (iDalgo) En rendant une carte de 66, à deux coups sous le par, le golfeur français Mike Lorenzo-Vera a grimpé d'un rang au classement de l'USPGA, premier Majeur de l'année disputé sur le TPC Harding Park à San Francisco. Deux coups devant se trouve le surprenant chinois Li Haotong, 114e mondial, leader à -8. Notons la très grosse journée de l'Anglais Tommy Fleetwood, dans le par lors du premier tour et auteur d'un -6 la nuit dernière pour se positionner idéalement en deuxième position, comme Jason Day, Justin Rose ou Brooks Koepka, double tenant du titre. Tiger Woods, après deux jours, est dans le par tandis que Victor Perez, à -1, partagera sa partie du samedi avec le Nord-Irlandais Rory McIlroy. Enfin, Benjamin Hébert, le troisième français du plateau, à +6, n'a pas passé le cut.

