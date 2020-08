Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USPGA : Le rookie Collin Morikawa déjà grand Reuters • 10/08/2020 à 12:18









par Adonis Vesin (iDalgo) Vingt-trois ans et déjà vainqueur d'un Monument. L'Américain Collin Morikawa est rentré dans la cour des grands en remportant la 102e édition de l'USPGA. Tout juste professionnel, le rookie du PGA Tour disputait son premier Majeur à Augusta. Il est à présent le nouveau numéro cinq mondial. Pour mieux situer l'exploit, les derniers à avoir empoché l'USPGA à 23 ans sont la crème de la crème : Rory McIlroy, Tiger Woods et Jack Nicklaus. Pour son premier tournoi du Grand Chelem, le Français Victor Perez a terminé à la 22e place, quinze rangs devant Tiger Woods.

