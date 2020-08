Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USPGA : Dustin Johnson seul en tête, Mike Lorenzo-Vera au-dessus du par Reuters • 09/08/2020 à 10:52









USPGA : Dustin Johnson seul en tête, Mike Lorenzo-Vera au-dessus du par par Florian Burgaud (iDalgo) Pendant que l'Anglais Dustin Johnson réalisait un troisième tour de haute volée sur le TPC Harding Park de San Francisco (-5 avec notamment 8 birdies, -9 au total, seul en tête avant le dernier tour), le Français Mike Lorenzo-Vera connaissait un samedi plus compliqué, à deux coups au-dessus du par. Avec cette performance, il recule du deuxième au 19e rang à cinq coups de la tête. Mais le classement est toujours extrêmement serré : Scottie Scheffler et Cameron Champ sont à un coup du premier, Brooks Koepka à deux, Bryson DeChambeau, Tony Finau ou Justin Rose à trois. Belle journée enfin pour Victor Perez, à un coup sous le par : le Tricolore est 30e à l'amorce de l'ultime tour.

