Usine Tesla: un dilemme pour les écologistes allemands

Le développement de la voiture électrique vaut-il de détruire une forêt ? C'est la question qui divise aujourd'hui le mouvement écologiste en Allemagne. Jeudi soir, un tribunal local a levé une suspension provisoire des travaux prononcée le samedi précédent, après le recours d'un mouvement écologiste contre la coupe de 90 hectares d'arbres qu'implique le projet. Outre la disparition de ces arbres, le collectif écologiste "Grüne Liga" ("Ligue Verte"), à l'origine de cette requête, s'inquiète des effets de l'usine sur "l'approvisionnement en eau potable", et "l'augmentation du trafic routier". Autre grief du collectif: le constructeur américain ne dispose toujours pas de permis de construire définitif, qui est soumis à plusieurs procédures, dont une évaluation de l'impact environnemental du projet.Après la signature du contrat de vente des terres entre l'exécutif régional et l'entreprise américaine en janvier, le constructeur a néanmoins été autorisé à commencer les travaux "à ses risques", en attendant l'autorisation définitive des autorités. "Tesla doit se soumettre aux mêmes procédures que les autres entreprises", protestait en début de semaine Grüne Liga dans un communiqué. Déjà mi-février, la presse du pays s'était fait l'écho des nombreuses obligations du constructeur en matière de protection de la faune, en particulier des fourmis et des oiseaux. Selon la Süddeutsche Zeitung, il doit ainsi déterrer de nombreuses colonies...