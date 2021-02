Usine de transformation d'ammoniac Maxam: Xavier Bertand veut une action en justice

Le président du Conseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand a appelé jeudi à une action en justice face à "l'abandon" d'un site Seveso et de ses salariés, l'usine de transformation d'ammoniac Maxam Tan de Mazingarbe (Pas-de-Calais), en liquidation judiciaire.

"Il y a un risque environnemental, Maxam groupe ne fait pas ce qu'il faut. Il faut absolument qu'il y ait une action en justice contre le laisser-aller, le manque de précautions et l'abandon du site", a lancé le président de région après une rencontre avec une partie des 73 salariés du site, dont il a salué la "grande conscience professionnelle" pour assurer la sécurité de l'usine.

Dernière de France à produire du nitrate d'ammonium industriel, cette filiale du groupe espagnol Maxam, contrôlé par le fonds d'investissement américain Rhône Capital, a été placée en liquidation judiciaire mi-janvier, alors qu'une cuve contenait encore quelque 1.000 t d'ammoniac.

A l'entrée du vaste site, un panneau portant une tête de mort clame "Maxam nous a tués, usine à vendre" à côté d'inscriptions "menteurs" et "fossoyeurs".

Reconnaissant que la région n'est pas compétente pour les risques environnementaux, M. Bertrand a souligné la nécessité de "faire pression" sur le groupe et indiqué être en contact avec le préfet, qui a effectué un signalement au parquet de Béthune dans ce dossier.

Alors qu'il vient d'adresser un courrier à la ministre de l'Industrie pour l'alerter sur ce dossier, Xavier Bertrand a annoncé une réunion dans les 10 jours avec le préfet et des représentants de la direction pour examiner la situation jusqu'à la fermeture du site.

"Ce que (Maxam) s'apprête à faire pour les salariés avec le PSE (plan de sauvegarde de l'emploi), c'est juste une honte !" a-t-il également pointé, estimant que l'avocat de la direction assistait aux réunions pour "ne rien donner". Si les négociations ne progressent pas, "l'État ne peut même pas imaginer valider le PSE (...), Maxam a vraiment intérêt à se remettre autour d'une table pour négocier sans faire semblant", a-t-il ajouté.

"On est face à un mur, on n'a aucun interlocuteur aujourd'hui, Maxam Group ne vient pas sur le site", a affirmé le délégué Stéphane Hugueny au nom de l'intersyndicale. La procédure du PSE s'est engagée "avec zéro euro de Maxam Corp", a-t-il accusé.

"Nous avons fait une proposition sur une somme (...) de l'ordre de 25 à 30.000 euros supérieure à l'indemnité légale" mais "il y a en face des gens qui ne veulent pas négocier sur des bases réelles", avait pour sa part affirmé mercredi à l'AFP l'avocat de la direction espagnole, Me Laurent Cautret.

Les salariés s'inquiètent également d'un non-renouvellement par le groupe Maxam du contrat d'assurance pour l'exploitation du site. "On a reçu un message stipulant qu'à partir du 28 février, il n'y aurait plus d'assurance pour le site de Maxam Mazingarbe", a résumé M. Hugueny. Mais selon Me Cautret, "il n'y a pas de problématique au-delà de la date, on est en train de trouver une solution".

L'entreprise classée Seveso "seuil haut" et dont les produits entrent dans la composition d'explosifs civils et d'engrais, a été placée le 13 janvier en liquidation judiciaire. Une période de trois mois, susceptible d'être reconduite, doit permettre de vider la cuve mais l'opération risque de ne pas être terminée le 13 avril, avertissent les syndicats.