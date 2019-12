Usine à rails d'Hayange : des interrogations sur le repreneur

C'est l'inquiétude parmi les quelque 450 employés de l'usine British Steel d'Hayange, le principal fournisseur de rails de la SNCF. Après la faillite annoncée en mai de l'entreprise sidérurgique britannique, le groupe chinois Jingye avait été choisi le 11 novembre par Insolvency Service, l'organisme public du Royaume-Uni chargé de cette faillite. Cette opération suscite des interrogations au sein du secteur et du gouvernement français.D'après le Financial Times, le site mosellan pourrait être mis en vente séparément. Un autre repreneur pourrait être envisagé en cas d'échec du rachat du groupe par le sidérurgiste chinois, ont confirmé jeudi plusieurs sources. Le quotidien économique et financier britannique indique que des annonces sont parues dans la presse économique française faisant état de la vente d'un site, non identifié, dans le nord de la France.Le Maire : « Un actif stratégique » Interrogé sur ces encarts, le ministère français de l'Economie a supposé que le tribunal de commerce local a dû se pencher sur cette vente « au cas où l'Etat refuserait la proposition de Jingye ou si les Chinois ne voulaient pas de Hayange ».Une autre source proche du dossier explique de son côté que ce projet de mise en vente fait partie d'un « plan B » si jamais l'accord avec les Chinois ne va pas à son terme, ajoutant qu'une des conditions est d'obtenir l'accord des autorités françaises.Bercy devrait d'ailleurs prendre encore quelques semaines avant de rendre sa décision sur le rachat de British Steel. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, n'avait pas caché récemment que ce rachat serait soumis à un « examen approfondi », considérant Hayange comme un « actif stratégique » puisqu'il est le principal fournisseur de rails de la SNCF.La CFDT : « Notre intérêt ne prime pas » À Hayange, le syndicat CFDT n'a pas caché son inquiétude pour l'avenir du site, après une rencontre ...