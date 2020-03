Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Weinstein positif au coronavirus, selon un représentant pénitentiaire Reuters • 23/03/2020 à 10:39









USA: WEINSTEIN POSITIF AU CORONAVIRUS, SELON UN REPRÉSENTANT PÉNITENTIAIRE NEW YORK (Reuters) - L'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement pour agression sexuelle et viol, a été diagnostiqué porteur du coronavirus, d'après le président du syndicat des agents pénitentiaires de l'Etat de New York. Harvey Weinstein, âgé de 68 ans, a été placé en isolement au centre correctionnel de Wende, a déclaré Michael Powers, précisant avoir été informé dimanche matin que le test de dépistage effectué par l'ancien "mogul" de Hollywood s'était révélé positif. Il a dit être inquiet pour le personnel de la prison, qui ne dispose pas selon lui du matériel de protection adapté, et a ajouté que plusieurs employés ont été placés en confinement. Weinstein est arrivé mercredi au centre correctionnel de Wende, prison de haute sécurité située à l'est de la ville de Buffalo dans l'Etat de New York, après avoir dans un premier temps été détenu dans la prison de Rikers Island, à New York. Un avocat de Weinstein a déclaré dimanche soir que l'équipe juridique de l'ancien producteur n'avait pas été notifiée des résultats du test de dépistage du coronavirus. "Etant donné l'état de santé de M. Weinstein, nous sommes bien évidemment préoccupés. Si cela est le cas, nous allons surveiller la situation avec vigilance", a dit Imran Ansari, dont le cabinet se trouve à New York. Reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, Harvey Weinstein a été condamné ce mois-ci à 23 ans d'emprisonnement. (Karen Freifeld; version française Jean Terzian)

