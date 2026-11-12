USA-Vance prié par Trump de s'occuper de la corruption plutôt que de l'Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi vouloir que le vice-président JD Vance consacre "toute son attention et toute son énergie" à toute forme de criminalité et de corruption dans les villes américaines dirigées par les démocrates, affirmant qu'un tel effort permettrait d'économiser davantage d'argent qu'un accord avec l'Iran.

"Notre budget pourrait être rapidement ÉQUILIBRÉ sans cette activité criminelle à grande échelle. La CORRUPTION est dans le sang des dirigeants démocrates!", a écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux.

"Nous n'avons pas besoin d'un accord avec l'Iran. Cette époque est révolue depuis longtemps. Nous avons leur argent, des centaines de milliards de dollars, et nous avons leur détroit!"

(Doina Chiacu; version française Nicolas Delame)