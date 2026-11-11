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USA-Un véhicule percute des passants à Los Angeles, trois personnes tuées
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 05:02

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Un véhicule a percuté mardi soir un groupe de piétons dans le quartier de North Hollywood à Los Angeles, tuant au moins trois personnes et blessant grièvement deux autres, ont déclaré les autorités locales.

Aucune précision n'a été donnée dans l'immédiat sur les circonstance de l'incident, survenu peu après 18h00 (mercredi 02h00 GMT). Un porte-parole de la police a déclaré que les enquêteurs cherchaient à déterminer s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte délibéré.

Trois personnes percutées par le véhicule ont été déclarées mortes à l'arrivée des secours, ont déclaré le service des pompiers et la police. Deux autres piétons ainsi que le conducteur du véhicule se trouvaient dans un état critique et ont été transportés vers des hôpitaux, ont-ils précisé.

D'après la chaîne de télévision locale KCAL-TV, affiliée à CBS, le véhicule a percuté un stand de restauration installé à côté d'un arrêt de bus le long d'un axe de circulation majeur de la ville.

(Steve Gorman, avec Jasper Ward et Kanishka Singh à Washington)

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