USA-Trump choisit Miller pour durcir sa ligne après son revers aux midterms

par Jarrett Renshaw, David Morgan et Andy Sullivan

L a décision du président américain Donald Trump de promouvoir Stephen Miller à la tête de son cabinet démontre qu'il n'a pas l'intention de rendre les armes durant ses deux dernières années au pouvoir et qu'il veut en outre se prémunir contre les pressions politiques et économiques extérieures, estiment des responsables de son administration et d'autres républicains.

Les électeurs américains ont infligé un revers historique aux républicains lors des élections de mi-mandat mardi, mais avec Stephen Miller comme chef de cabinet de la Maison blanche, l'administration Trump devrait poursuivre sa politique répressive en matière d'immigration, amplifier le combat culturel et ne faire aucune concession à un Congrès contrôlé par les démocrates, considèrent des responsables et experts interrogés par Reuters.

D'après eux, les républicains les plus hésitants seront harcelés pour rester alignés sur la ligne du parti, tandis que les entreprises pourraient avoir davantage de difficultés à faire valoir leurs arguments auprès de la Maison blanche.

"Cela montre que l'administration va adopter une mentalité de siège pour les deux dernières années", a déclaré Dan Eberhart, donateur de Donald Trump et dirigeant du secteur de l'énergie.

Même si Donald Trump a dit vouloir travailler avec les démocrates, il a affiché une attitude combative depuis les résultats des élections de mi-mandat.

Samedi, il a ordonné au département de la Justice d'"examiner" les agissements de démocrates qu'il accuse d'avoir envoyé des "lettres de menace" à des donateurs républicains et à d'autres de ses alliés.

Le président a également proposé le poste de porte-parole de la Maison blanche au promoteur de sports de combat Dana White.

"CELUI-CI A SAUVÉ L'AMÉRIQUE"

Stephen Miller, 41 ans, offre un contraste saisissant avec la cheffe de cabinet sortante Susie Wiles, ancienne lobbyiste qui avait dirigé la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024 et qui avait démontré sa capacité à s'accommoder des nombreux revirements du président américain.

Stephen Miller, à l'inverse, est vu autant par ses alliés que par ses adversaires comme un idéologue combatif, doté d'une connaissance approfondie des rouages du pouvoir et d'une loyauté sans faille envers Donald Trump.

"Sans le président Trump, les États-Unis d'Amérique n'existeraient plus aujourd'hui. Cet homme a sauvé l'Amérique", a déclaré Stephen Miller lors d'un événement organisé vendredi dans la propriété floridienne de Donald Trump.

Stephen Miller a rejoint la première campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 et a servi tout au long de ses deux mandats à la Maison blanche. Il est surtout connu pour avoir été l'artisan de la politique de fermeté de Donald Trump en matière d'immigration, qui a galvanisé les partisans du président mais éloigné de nombreux électeurs.

Seuls 37% des Américains approuvent désormais la gestion de l'immigration par Donald Trump, selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en octobre, contre 50% lorsqu'il est entré en fonction.

Pourtant, quatre responsables américains de l'immigration ont déclaré à Reuters qu'aucun signe ne laissait penser à un assouplissement de cette politique.

"Rien ne change, les mêmes quotas demeurent", a déclaré l'un d'eux sous le sceau de l'anonymat.

Le représentant républicain du Nebraska Don Bacon, critique occasionnel de Donald Trump et sur le point de quitter le Congrès, a déclaré à Reuters que Stephen Miller était "dans le déni" lorsque lui et d'autres élus républicains avaient tenté de le prévenir avant le scrutin que les politiques de Donald Trump en matière d'immigration et de droits de douane éloignaient les électeurs.

"Nous lui avons dit: 'Vous allez nous faire perdre les élections de mi-mandat', et il a balayé cet argument", a déclaré Don Bacon.

"PERSISTER DANS UNE STRATÉGIE EN ÉCHEC"

La Maison blanche a déclaré que Stephen Miller continuerait d'engrander des "succès historiques" dans ses nouvelles fonctions. Selon Don Bacon, la plupart de ses collègues à la Chambre des représentants jugent au contraire que cette nomination va faire confirmer "une stratégie en échec".

"Dans la majeure partie du Congrès, cela est accueilli très défavorablement", a déclaré Don Bacon à propos de la nomination de Stephen Miller.

Ce dernier a également supervisé les nombreux décrets présidentiels de Donald Trump, ce qui lui a donné une compréhension étendue des outils administratifs dont dispose le président.

Plusieurs personnes interrogées par Reuters ont dit s'attendre à ce que la Maison blanche s'appuie davantage sur la voie décrétale au détriment du chemin parlementaire.

Les élus républicains subiront des pressions pour rester fidèles à Donald Trump face aux enquêtes à venir menées par les démocrates, même si celles-ci nuisent au parti dans son ensemble.

"Ceux qui, au Capitole, envisagent de prendre leurs distances avec l'administration Trump sauront que Stephen Miller ne restera pas les bras croisés à regarder cela se produire", a déclaré le stratège républicain Ron Bonjean.

METTRE FIN À LA GUERRE AVEC L'IRAN ?

Au-delà des questions domestiques auxquelles il a consacré l'essentiel de sa carrière, Stephen Miller aura désormais davantage voix au chapitre en matière de politique étrangère.

Selon trois sources familières de ses positions ayant requis l'anonymat, il est opposé à la prolongation de la guerre avec l'Iran, mais soutient fermement Israël, ce qui pourrait le mettre en porte-à-faux avec un président qui a menacé de reprendre les frappes contre l'Iran et annoncé qu'il mettrait fin à l'aide destinée à Jérusalem.

La promotion de Stephen Miller a également suscité l'inquiétude de certains lobbyistes des milieux d'affaires, qui craignent qu'il soit moins réceptif à leurs préoccupations que Susie Wiles, laquelle entretenait des relations avec les principaux dirigeants d'entreprise.

"Cela va constituer un grand changement", a déclaré sous le sceau de l'anonymat un lobbyiste chevronné travaillant pour un cabinet proche de Donald Trump.

"Stephen Miller est là pour se concentrer sur les priorités politiques, comme l'immigration et les droits de douane, des sujets qui préoccupent Donald Trump, et il n'aura pas la même approche que Susie, qui comprenait que certaines politiques peuvent avoir des conséquences imprévues."

La nomination de Stephen Miller a été saluée par de hauts responsables du gouvernement et des soutiens politiques de Donald Trump, qui l'ont décrit comme le combattant dont ils auront besoin pour la dernière phase du mandat présidentiel.

"Je pense que Donald Trump a trouvé son conseiller de guerre", a déclaré à Reuters Roger Stone.

(Jarret Renshaw, David Morgan, Kristina Cooke, Steve Holland et Andy Sullivan; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)