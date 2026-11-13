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USA-Tous les avions cloués au sol à la suite d'une panne de communications
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 22:53

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par David Shepardson

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a ordonné la suspension de tous les vols vendredi après une panne de communication affectant les centres de contrôle aérien à travers le pays, perturbant des milliers de vols.

Les avions en vol peuvent atterrir mais ceux qui sont au sol ont interdiction de décoller.

Près de 7.000 vols ont été annulés ou retardés, selon le service de suivi de vols FlightAware.

"La FAA a ordonné un arrêt des décollages à l'échelle nationale à la suite d'un problème de communication affectant l'ensemble des centres de contrôle du trafic aérien", a déclaré le secrétaire américain aux Transports Sean Duffy.

"Des techniciens de la FAA enquêtent sur le problème. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouvelles informations", a-t-il ajouté.

(Reportage de David Shepardson et Jasper Ward à Washington; version française Zhifan Liu)

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