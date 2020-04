Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Rouvrir l'économie en mai ? Possible, disent Mnuchin et Kudlow Reuters • 10/04/2020 à 07:47









USA: ROUVRIR L'ÉCONOMIE EN MAI ? POSSIBLE, DISENT MNUCHIN ET KUDLOW WASHINGTON (Reuters) - Deux hauts représentants de l'administration Trump ont déclaré jeudi qu'ils estimaient que l'économie américaine pourrait reprendre progressivement une activité normale en mai, malgré que les experts sanitaires soulignent l'importance de mesures de distanciation sociale prolongées pour combattre le coronavirus. Les commentaires du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et du conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, signalent à nouveau la volonté de l'administration de voir l'économie américaine reprendre au plus tôt son cours normal, alors même que le nombre de décès causés par l'épidémie de coronavirus continue de croître aux Etats-Unis. Interrogé sur la chaîne de télévision CNBC sur la possibilité que le président Donald Trump rouvre les entreprises et commerces en mai, Steven Mnuchin a répondu: "Je le pense". "Dès que le président se sentira à l'aise par rapport à l'aspect médical, nous ferons tout le nécessaire pour que les compagnies américaines et les travailleurs américains puissent reprendre les affaires et qu'ils disposent des liquidités qui leur sont nécessaires pour fonctionner dans l'intervalle", a déclaré le secrétaire au Trésor. Larry Kudlow a dit pour sa part que l'économie devrait être en mesure de rouvrir sur une "base continue" au cours du prochain mois ou des deux prochains mois. "Notre intention est de soulager les gens des difficultés énormes qu'ils subissent sans aucune faute de leur part", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Fox Business. Des économistes et des représentants des autorités sanitaires ont prévenu jeudi des risques d'un retour prématuré au bureau d'un grand nombre de salariés. L'une des projections sur lesquelles s'appuie la Maison blanche pour évaluer la progression du coronavirus indique que les mesures de distanciation sociale permettront de ralentir l'épidémie au cours du mois de mai. "Nous devons avoir un plan, au niveau national, pour la réouverture de l'économie", a déclaré jeudi le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), alors que la banque centrale donnait le coup d'envoi d'un vaste programme de soutien à l'économie dont le montant pourrait atteindre 2.300 milliards de dollars. "Bien que nous voulons tous que cela arrive aussi vite que possible", a poursuivi Jerome Powell, "nous voulons tous éviter un faux départ avec une réouverture partielle qui provoquerait un pic des cas de coronavirus, auquel cas nous serions contraints de retourner à la case départ". Anthony Fauci, le principal conseiller du gouvernement fédéral sur les maladies infectieuses, a souligné jeudi qu'il était important que les Américains continuent de rester chez eux. Donald Trump a fait part mercredi de son souhait de rouvrir l'économie américaine d'un seul coup, plutôt que progressivement, évoquant l'idée d'un "big bang". (David Lawder; version française Jean Terzian)

