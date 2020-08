Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Report de matches NBA après un boycott en protestation contre les injustices raciales Reuters • 27/08/2020 à 06:59









USA: REPORT DE MATCHES NBA APRÈS UN BOYCOTT EN PROTESTATION CONTRE LES INJUSTICES RACIALES (Reuters) - La Ligue nationale de basketball nord-américaine, la NBA, a reporté trois rencontres prévues mercredi après que l'équipe des Milwaukee Bucks a boycotté un match de sa série de playoffs contre l'Orlando Magic pour protester contre les injustices raciales. L'équipe basée dans le Wisconsin a engagé cette action après la fusillade survenue dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin, lors de laquelle des policiers ont tiré à plusieurs reprises sur un homme noir de 29 ans, Jacob Blake, alors qu'il leur tournait le dos. "A la lumière de la décision des Bucks de Milwaukee de ne pas entrer sur le terrain aujourd'hui pour le match 5 contre l'Orlando Magic, les trois matches du jour - Bucks contre Magic, Houston Rockets contre Oklahoma City Thunder et Los Angeles Lakers contre Portland Trail Blazers - ont été reportés", a annoncé la NBA. "Les matches 5 de chaque série seront reprogrammés", a-t-elle précisé dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, l'entraîneur principal de Milwaukee a déclaré aux journalistes que l'ensemble des Bucks étaient "très perturbés par ce qui se passe à Kenosha". Les manifestations contre les discriminations raciales et les violences policières ont été mises en avant depuis que la saison NBA a repris le mois dernier dans la "bulle" d'un complexe sportif d'Orlando face aux risques sanitaires liés au coronavirus. Sur les terrains sur lesquels se déroulent les playoffs figure le slogan "Black Lives Matter" peint en noir, et de nombreux joueurs portent des t-shirts avec des slogans en faveur de la justice raciale. Des figures de la NBA ont pris part aux manifestations contre les discriminations raciales et les violences policières organisées à travers les Etats-Unis après la mort de George Floyd en mai. (Rory Carroll, avec Frank Pingue; version française Jean Terzian)

