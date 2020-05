Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Rejet des républicains à un plan démocrate de soutien de $3.000 milliards Reuters • 13/05/2020 à 06:46









USA: REJET DES RÉPUBLICAINS À UN PLAN DÉMOCRATE DE SOUTIEN DE $3.000 MILLIARDS WASHINGTON (Reuters) - Les démocrates de la Chambre des représentants ont dévoilé mardi un plan de 3.000 milliards de dollars destiné à soutenir les Etats, commerces et foyers américains à faire face aux effets économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus, mais les républicains du Sénat s'y sont fermement opposés. Le projet de loi, qui ambitionne de doubler la réponse financière apportée par le Congrès à la crise actuelle, prévoit près de 1.000 milliards de dollars d'aide aux Etats et gouvernements locaux qui subissent les conséquences de la pandémie qui a causé au moins 80.600 décès et contaminé plus de 1,3 million de personnes à travers le pays. Parmi les autres mesures présentes dans le texte, l'allocation de 75 milliards de dollars pour le dépistage de la population, des paiements directs allant jusqu'à 6.000 dollars pour les foyers américains, 10 milliards de dollars d'aide d'urgence aux petites entreprises et 25 milliards de dollars pour les services postiers. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a prévu de se réunir vendredi à 13h00 GMT pour voter le projet de loi. Mais le Congrès semble se diriger vers une nouvelle impasse législative sur fond de demandes partisanes divergentes, notamment la volonté des républicains de protéger les entreprises de potentiels procès liés au coronavirus et au COVID-19, la maladie que le virus provoque. Les républicains disent vouloir patienter pour déployer un nouveau plan de soutien, le temps d'évaluer les effets des mesures de près de 3.000 milliards de dollars déjà prises par le Congrès depuis début mars pour faire face à la crise, alors que les Etats américains ont commencé à rouvrir l'activité économique. Des querelles partisanes avaient déjà nourri les débats sur les deux précédents plans d'aide. (David Morgan; version française Jean Terzian)

