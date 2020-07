Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Rebond de l'indice ISM manufacturier à plus haut de 14 mois Reuters • 01/07/2020 à 17:23









USA: REBOND DE L'INDICE ISM MANUFACTURIER À PLUS HAUT DE 14 MOIS PARIS (Reuters) - L'activité manufacturière aux Etats-Unis a renoué avec la croissance en juin et atteint un pic de plus d'un an avec la levée des mesures de confinement, mais l'augmentation récente du nombre de cas de contamination par le coronavirus pourrait bien menacer cette reprise. L'indice d'activité dans le secteur manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) est remonté à 52,6, son plus haut niveau depuis avril 2019, après être resté trois mois consécutifs sous le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une progression moins importante à 49,5. Le rebond de l'activité manufacturière, qui contribue à 11% au produit intérieur brut (PIB) américain, s'ajoute à l'amélioration des données sur l'emploi, sur les dépenses de consommation des ménages et sur le marché immobilier, qui laissent à penser que l'économie sort progressivement de la récession dans laquelle elle est entrée en février. La résurgence des infections au coronavirus dans plusieurs Etats américains pourrait toutefois freiner le redressement de la plus grande économie mondiale. Le sous-indice des nouvelles commandes de l'enquête de l'ISM a bondi à 56,4 en juin, au plus haut depuis janvier 2019, contre 31,8 en mai. Celui des prix acquittés est remonté à 51,3 contre 40,8. La composante de l'emploi s'est améliorée mais est restée en contraction à 42,1 contre 32,1 en mai. Les indices de Wall Street ont amplifié leur progression après la publication de l'enquête et le dollar, considéré comme une valeur refuge, s'est retourné à la baisse contre un panier d'autres grandes devises. Une autre enquête sur l'activité manufacturière aux Etats-Unis, publiée par IHS Markit, montre un très léger ralentissement de la contraction de l'activité, son indice revenant à 49,8 après 49,6 en mai. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

