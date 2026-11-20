USA-Nouveau revers judiciaire pour le projet d'arc de triomphe de Trump

Une juge fédérale du tribunal d'Alexandria, en Virginie, a qualifié vendredi de "travail bâclé" le projet d'arc de triomphe fortement contesté que Donald Trump souhaite ériger à Washington et a annoncé lors d'une audience qu'elle émettrait une injonction afin de le bloquer.

Ce revers judiciaire pour le président américain s'ajoute à la suspension du début des travaux déjà ordonnée le 6 novembre dernier par une autre magistrate, la juge fédérale Tanya Chutkan de Washington.

L'arche monumentale, d'une hauteur de 76 mètres, se dresserait près du cimetière national d'Arlington.

La Maison blanche n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La volonté de Donald Trump de remodeler en profondeur le paysage de la capitale fédérale depuis son retour au pouvoir en janvier 2025 se heurte régulièrement à la justice.

(Jan Wolfe et David Shepardson; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)