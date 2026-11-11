Alexandre Dartchiev, ambassadeur de Russie aux États-Unis, est mort à l'âge de 66 ans, a annoncée mercredi le ministère russe des Affaires étrangères.

Le président russe Vladimir Poutine avait nommé Alexandre Dartchiev, diplomate chevronné connu par le passé pour ses dénonciations publiques de l'Occident, ambassadeur à Washington en mars 2025 afin de mener un rapprochement avec l'administration Trump qui a déstabilisé l'Ukraine et les pays européens.

(Rédaction de Reuters; version française Nicolas Delame)