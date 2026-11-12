USA/MIDTERMS-Victoire historique du démocrate Colom dans le Mississippi

Le démocrate Scott Colom est crédité d'une victoire historique dans le Mississippi face à la sénatrice républicaine sortante Cindy Hyde-Smith lors des élections de mi-mandat au Congrès américain, montrent mercredi les projections de plusieurs chaînes de télévision, huit jours après ces " midterms ".

Scott Colom devient le premier afro-américain élu sénateur dans cet Etat du sud du pays depuis un siècle et demi. Il est également le premier démocrate à y remporter un siège au Sénat depuis John Stennis en 1982.

Cette victoire vient étoffer le raz-de-marée réalisé par le Parti démocrate lors du scrutin du 3 novembre, que de nombreux électeurs américains ont utilisé comme référendum contre la politique du président Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier 2025.

Le Parti républicain va ainsi céder en janvier prochain le contrôle des deux chambres du Congrès aux démocrates.

Avec la victoire de Scott Colom, les démocrates vont disposer au Sénat, composé de 100 sièges, d'une majorité de 55 sièges contre 44. Les résultats de l'élection sénatoriale en Alaska ne sont pas encore connus.

En parallèle, à la Chambre des représentants, les démocrates ont jusqu'à présent empoché 41 sièges supplémentaires, avec une majorité de 254 contre 168, alors que 13 sièges restaient à attribuer.

Jamais, depuis le début de son premier mandat à la Maison blanche, Donald Trump n'avait dû composer avec un Congrès entièrement contrôlé par les démocrates.

Les enquêtes d'opinion réalisées en amont des "midterms" donnaient Cindy Hyde-Smith victorieuse d'un nouveau mandat de sénatrice, conservant un siège qu'elle occupait depuis 2018.

Mais Scott Colom a déjoué ces pronostics, avec une marge étroite: d'après les dernières projections de CNN, il comptait quelque 4.500 suffrages d'avance sur Cindy Hyde-Smith, soit un demi-point de pourcentage.

Le Mississippi avait largement soutenu Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2024. Le président républicain s'y était rendu fin octobre pour un rassemblement de campagne en soutien à Cindy Hyde-Smith, comme il l'avait fait pour d'autres candidats du parti à travers le pays en amont des "midterms".

Dans une interview donnée à Reuters le mois dernier, Scott Colom a déclaré que les électeurs du Mississippi se sentaient trahis par certaines décisions de Donald Trump, citant la guerre en Iran, qui a provoqué une flambée des prix du carburant.

(Jasper Ward et Daphne Psaledakis, avec Brad Brooks et Leah Douglas; version française Jean Terzian)