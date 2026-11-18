La démocrate Mary Peltola a remporté mardi l'élection sénatoriale en Alaska face au sortant républicain Dan Sullivan, selon les projections des médias américains, parachevant la nette victoire de son parti aux élections de mi-mandat.

Avec ce succès, les démocrates vont disposer d'une majorité de 56 sièges sur 100 au Sénat, l eur plus forte majorité depuis 2009. Ils ont repris également le contrôle de la Chambre des représentants au terme de ce scrutin en forme de déroute pour le camp républicain.

Agée de 53 ans, Mary Peltola, qui a travaillé dans le secteur de la pêche industrielle avant de se lancer en politique, est la première sénatrice démocrate élue en Alaska depuis près de 20 ans et la première représentante de la population autochtone de l'Etat à obtenir un siège à la chambre haute du Congrès.

Selon les projections des médias américains, la candidate démocrate a franchi le seuil de 50% des suffrages contre 46% à son adversaire, dans un Etat où Donald Trump s'était imposé avec 13 points de pourcentage d'avance lors de l'élection présidentielle il y a deux ans.

"En tant qu'habitante de l'Alaska depuis toujours, ayant consacré ma carrière au service de notre Etat, il n'existe pas de plus grand honneur que de bénéficier du soutien des habitants de l'Alaska dans notre combat pour contrer la cupidité des grandes entreprises, réduire le coût de la vie et faire passer l’Alaska avant tout", a réagi Mary Peltola sur X. "Merci Alaska. Mettons-nous au travail."

Le chef de l'actuelle minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a salué un "cadeau pour l'Alaska, le Sénat et toute l'Amérique".

Deux autres candidats figuraient sur les listes, le républicain Gerry Heikes et Dan H. Sullivan Jr, un enseignant à la retraite qui se présentait en indépendant.

Le Parti républicain a accusé Dan Sullivan Jr d'avoir été recruté pour entretenir la confusion avec le sénateur sortant, un argument rejeté par la Cour suprême de l'Alaska. Le gouverneur républicain de l'Etat, Mike Dunleavy, a ordonné une enquête et le département fédéral de la Justice a également lancé ses propres investigations.

(Daniel Trotta; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse)