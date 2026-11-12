USA/MIDTERMS-LE POINT sur la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat au Congrès

Le Parti démocrate a pris le contrôle des deux chambres du Congrès américain la semaine dernière à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), une vague bleue historique qui balaye les républicains et inflige à Donald Trump un camouflet sévère.
Avec le gain historique d'un siège dans le Mississippi confirmé dans la nuit de mercredi à jeudi, les démocrates sont déjà assurés d'obtenir 55 sièges au Sénat - réalisant un gain net de huit sièges - sur un total de 100.
Il reste encore un siège à attribuer, dans l'Alaska, un autre Etat normalement fermement républicain, mais les scores sont trop serrés à ce stade pour suggérer un vainqueur même si la démocrate Mary Peltola semble tenir la corde avec moins de 15% des voix restant à dépouiller.
A la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà gagné 255 sièges sur 435 - soit 37 de plus que le seuil de majorité et contre 214 dans la législature précédente. Dans le meilleur des scénarios, ce total pourrait monter à quelque 260.
On attend effectivement encore les résultats pour 12 sièges de la Chambre, où les républicains n'ont à ce stade plus que 168 sièges contre 218 avant les midterms.
Voici les principaux développements et éléments à savoir :
* LEAD 1-Victoire historique du démocrate Colom dans le Mississippi ID:nL5N46T00B
* SYNTHESE-Démocrates et républicains montent au front dans la perspective de la cohabitation ID:nL5N46L06L
* L'après-Trump commence, pour les démocrates comme pour les républicains ID:nL5N46M1GB
* ENCADRE-Les personnalités démocrates qui affûtent leurs ambitions pour 2028 ID:nL5N46M1R2
* Le demi-milliard de dollars injecté par Musk dans la campagne républicaine a produit peu de résultats ID:nL5N46M20F
* USA/MIDTERMS-Les démocrates entendent réglementer davantage l'IA ID:nL6N46N0QH
* Comment les démocrates sont allés conquérir l'Amérique rurale ID:nL6N46L1BE
* USA/MIDTERMS-L'arme du redécoupage électoral n'a pu empêcher la "vague bleue" ID:nL6N46M106
* ENCADRE-Les premiers enseignements du scrutin ID:nL5N46L03U
* Ce que les Américains disent de leur vote ID:nL6N46L0NE
* ENCADRE-Six données chiffrées pour expliquer le raz-de-marée des démocrates ID:nL5N46L2Q1
* Le démocrate Hakeem Jeffries favori pour le poste de "speaker" à la Chambre ID:nL5N46L0S9
* Abdul El-Sayed devient le premier musulman élu au Sénat ID:nL6N46L0LU
* Keisha Lance Bottoms devient la première Afro-américaine élue gouverneure d'un Etat ID:nL6N46L077
* Les démocrates raflent la mise aux élections des gouverneurs d'Etat ID:nL5N46L12T
* Vers un nouveau rapport de forces entre Trump et les démocrates sur l'économie ID:nL6N46L1BH
* ENCADRE-L'empire d'Elon Musk face à la vague démocrate au Texas ID:nL6N46L132
* Trump renouvelle son soutien à un Hegseth fragilisé ID:nL5N46M12Y
* Hegseth défend la guerre en Iran après la débâcle des républicains ID:nL6N46N01O
* Trump concède que la guerre contre l'Iran a joué contre les républicains ID:nL6N46L0QD
* ANALYSE-Même sans le Congrès, Trump pourrait agir à sa guise sur la scène mondiale ID:nL5N46M31Q
* Vance se désole de la débâcle des républicains, l'impute à la guerre en Iran ID:nL5N46L3F9
* ENCADRE-Le régime iranien se félicite du revers infligé à Trump ID:nL6N46L0TN
* Réactions à l'international à la victoire des démocrates ID:nL6N46L0R1
* En Israël, Netanyahu accusé d'avoir sapé le soutien bipartisan américain ID:nL6N46L0VB
* La défaite de Trump donne une marge de manoeuvre à ses partenaires commerciaux en Asie ID:nL6N46L0RQ
Liens vers les papiers ayant précédé les "midterms" : ID:L8N4560J1
(Rédaction de Paris)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer