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USA/Midterms-Le démocrate Colom bat la sénatrice républicaine sortante Hyde-Smith dans le Mississippi
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 00:18

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Le démocrate Scott Colom est crédité d'une victoire historique dans le Mississippi face à la sénatrice républicaine sortante Cindy Hyde-Smith lors des élections de mi-mandat au Congrès américain, montrent mercredi les projections de plusieurs chaînes de télévision, huit jours après ces "midterms".

Il devient le premier afro-américain élu sénateur dans cet Etat du sud du pays depuis un siècle et demi ainsi que le premier démocrate à y remporter un siège au Sénat depuis John Stennis en 1982.

Cette victoire vient étoffer le raz-de-marée réalisé la semaine dernière par les démocrates, qui ont obtenu lors du scrutin le contrôle des deux chambres du Congrès, où les pairs républicains du président Donald Trump étaient majoritaires.

Les enquêtes d'opinion réalisées en amont des "midterms" donnaient Cindy Hyde-Smith victorieuse d'un nouveau mandat de sénatrice, alors qu'elle occupe ce siège depuis 2018.

Le Mississippi avait largement soutenu Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2024.

(Jasper Ward et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)

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