information fournie par Reuters • 18/11/2026 à 04:32

USA/MIDTERMS-La démocrate Peltola remporte la victoire dans l'Alaska

La démocrate Mary Peltola a remporté mardi l'élection sénatoriale en Alaska face au républicain Dan Sullivan, selon les projections des médias américains.

Après cette victoire, les démocrates vont disposer d'une majorité de 56 sièges contre 44 au Sénat, composé de 100 sièges.

(Daniel Trotta; version française Camille Raynaud)