USA-Menacé de destitution, Hegseth dénonce une "farce" et défend la guerre en Iran

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a qualifié mardi de "farce" et de "sabotage" la tentative visant à le destituer pour abus de pouvoir dans le cadre de la guerre contre l’Iran, estimant qu'une telle procédure faisait le jeu de ses adversaires.

S'exprimant lors d’une conférence de presse au lendemain de la présentation par le représentant républicain Thomas Massie de huit chefs d’accusation, Pete Hegseth a rappelé que les précédentes procédures de destitution à l’encontre du président américain Donald Trump avaient échoué.

"À chaque fois, il est revenu plus fort, et le peuple américain l’a réélu à la Maison blanche. Aujourd’hui, ils tentent une troisième fois. Cette fois-ci, contre un membre de son cabinet", a-t-il déclaré lors de sa première conférence de presse au Pentagone depuis le mois de mai.

"Ils échoueront à nouveau, et si le fait de me ranger aux côtés du président Trump me place dans cette catégorie, je n’hésiterai pas un seul instant à en faire partie."

"Ce n’est pas du patriotisme. C’est du sabotage", a-t-il développé, ajoutant que la procédure offrait "à nos adversaires une victoire en matière de propagande."

Il a également appuyé les opérations américaines contre l'Iran. "J’étais fier de les mener à bien, et je le referais demain."

Dans un message publié sur X, Thomas Massie, représentant du Kentucky, a indiqué que la Chambre des représentants tiendrait mardi un premier vote sur une motion de procédure visant à rejeter la résolution de destitution.

"Si nous parvenons à surmonter cette tentative, nous passerons à un véritable débat et à un vote sur les chefs d’accusation", a-t-il déclaré.

Interrogé sur les commentaires du vice-président américain J.D. Vance selon lesquels la guerre contre l'Iran était l’une des principales causes de la défaite électorale essuyée par les républicains aux élections du 3 novembre, Pete Hegseth a déclaré que les leçons tirées de ce conflit seraient assimilées et mises en pratique.

"Cette guerre a été menée pour les bonnes raisons, afin de garantir que l’Iran ne se dote jamais de l’arme nucléaire", a-t-il insisté.

"Ce n’est pas forcément populaire, mais cela a peut-être été nécessaire, et c’est certainement ce que je pense. C’était une entreprise nécessaire", a-t-il ajouté en citant le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

Donald Trump a réitéré son soutien à Pete Hegseth dans un message publié sur sa plateforme Truth Social juste après la fin du point de presse du Pentagone.

“Pete Hegseth mérite un 'A' PLUS, PLUS, PLUS pour s’être défendu face à un ancien membre du Congrès mécontent, en colère et vaincu, Thomas Massie, un VRAI LOSER !”, a-t-il écrit.

(Rédigé par Phil Stewart et David Brunnstrom ; version française Etienne Breban)