Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA/Livre beige: L'incertitude commerciale a encore pesé fin 2019 Reuters • 15/01/2020 à 20:37









USA/LIVRE BEIGE: L'INCERTITUDE COMMERCIALE A ENCORE PESÉ FIN 2019 WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a crû à un rythme modéré au cours des six dernières semaines de 2019 mais l'incertitude liée aux tensions commerciales avec la Chine a continué à peser sur les entreprises, lit-on dans le Livre beige sur l'état de la conjoncture récente publié mercredi par la Réserve fédérale. Après dix-huit mois de conflit, les Etats-Unis et la Chine ont signé mercredi une trêve commerciale prévoyant une baisse de taxes américaines sur les produits chinois et l'achat par Pékin de 200 milliards de dollars de biens et services américains supplémentaires au cours des deux prochaines années. Plusieurs responsables de la Fed ont toutefois averti que cet accord commercial partiel n'éliminerait pas les inquiétudes des entreprises, car les droits de douane seront maintenus tant qu'un accord de "phase 2" ne sera pas conclu. Dans son livre beige, la banque centrale américaine observe que de nombreux "districts" ont encore souffert récemment de la guerre commerciale sino-américaine. "Des entreprises ont augmenté leurs prix sur le produit final mais font face à des marges de profit réduites en raison des taxes sur les matières premières", peut-on lire. La perspective de la signature de l'accord de "phase 1", annoncée dès décembre, a toutefois amélioré les perspectives, notent les Fed de Chicago et Dallas. Les données utilisées pour cette enquête ont été recueillies jusqu'au 6 janvier. (Lindsay Dunsmuir, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.