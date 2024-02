USA: les ventes en détail reculent plus qu'attendu au mois de janvier

Le département du Commerce américain, à Washington, le 2 février 2024. ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Les ventes au détail aux États-Unis ont débuté 2024 en baisse, en deçà des attentes des analystes, principalement sous l'effet d'une baisse des ventes de carburant et de l'automobile ainsi que les matériaux de construction, selon les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Les achats des ménages américains ont reculé de 0,8% au mois de janvier par rapport au mois précédent, plus fortement que ce qu'attendaient les analystes, qui prévoyaient une baisse plus modeste, de l'ordre de 0,2%, selon le consensus publié par briefing.com.

Le département du Commerce en a profité pour réviser les données pour le mois de décembre, en hausse de 0,4% contre 0,6% annoncé initialement.

"Si on regarde les choses dans leur ensemble, les dépenses des consommateurs ont été à un niveau remarquablement élevé durant la majorité de l'année dernière et un ralentissement semble inévitable cette année", avaient anticipé la veille les analystes de Pantheon Macroeconomics dans une note.

La baisse concerne principalement les magasins physique, en recul de 1,1% par rapport à décembre, les ventes en lignes reculant également (-0,8%) alors qu'à l'inverse les dépenses en bars et restaurants sont en progression (+0,7%).

"Les ventes de janvier sont plus faibles qu'attendu et on peut anticiper une forte baisse au premier trimestre. Les coûts d'emprunt élevés bloquent les consommateurs. Mais une baisse des taux d'intérêts cette année, un marché de l'emploi toujours solide et une hausse des revenus réels devraient maintenir les dépenses en croissance", a estimé pour sa part Rubeela Farooqi, chef économiste de HFE, dans une note.

Dans le détail, la baisse concerne en premier lieu la vente de matériaux de jardinage et de construction, en recul de 4,1%, signe du ralentissement par ailleurs du secteur de la construction aux États-Unis.

La vente de véhicules motorisés, en premier lieu les automobiles, ainsi que les ventes de carburants sont également en recul marqué, de 1,7% dans les deux cas. Pour les carburants, la baisse s'explique cependant en premier lieu par un recul des prix de l'énergie sur la période.