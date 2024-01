USA: les stocks hebdomadaires de pétrole brut baissent mais ceux d'essence augmentent

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Les réserves commerciales de pétrole brut ont diminué plus qu'attendu la semaine dernière aux États-Unis, mais celles d'essence ont fortement augmenté, contrairement aux prévisions, selon des chiffres publiés jeudi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Durant la semaine achevée le 29 décembre, les stocks ont diminué de 5,5 millions de barils alors que les analystes prévoyaient une baisse moyenne de 3 millions de barils, selon un consensus établi par Bloomberg News.

Les stocks d'essence ont gonflé de 10,9 millions de barils, alors qu'une réduction de 1,67 million était attendue.

Les cours du brut qui grimpaient en début de séance s'étaient stabilisés avant la publication des chiffres. Ils ont viré au rouge avec l'annonce d'une forte augmentation des stocks d'essence.

Vers 16h15 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, perdait 1,15% à 77,37 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en février, chutait de 1,05% à 71,95 dollars.

Les réserves commerciales de brut se montent ainsi à 431,1 millions de barils, soit 2% en dessous de leur moyenne sur les cinq dernières années.

Le taux d'utilisation des capacités des raffineries est resté fort à 93,5% contre 93,3%, permettant le traitement d'une grande quantité de carburant.

La production américaine de brut a un peu diminué à 13,2 millions de barils par jour contre son record historique de 13,3 millions de barils par jour observé depuis plusieurs semaines.

Les nombreux déplacements de la période de fin d'année étant contrebalancés par le climat doux de l'hiver jusqu'ici, la demande de produits finis s'est détériorée à 19,05 millions de barils par jour contre 21,41 millions la semaine d'avant.

La demande d'essence a diminué de 1,2 million de barils par jour à 7,9 millions de barils par jour. Celle de fioul a même reculé davantage (-1,3 mbj à 2,6 mbj).

"Les effets favorables d'une diminution des stocks de brut aidée par une activité de raffinage plus importante et de fortes exportations --habituelles en cette saison--, ont été annulés par une augmentation massive des produits raffinés et une demande implicite bien plus faible", a commenté Matt Smith, analyste pour Kpler.