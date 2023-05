USA: les prix de gros repartent à la hausse en avril sur un mois (indice PPI)

Les prix de gros aux Etats-Unis, c'est-à-dire les prix de vente des produits fabriqués aux États-Unis et des services fournis par des entreprises américaines, ont continué à ralentir sur un an, mais sont repartis à la hausse en avril.

Ils montrent ainsi une évolution identique à l'inflation côté consommateurs, a annoncé jeudi le département du Travail.

L'indice PPI fait état d'une hausse des prix de gros de 0,2% en avril sur un mois, après un recul de 0,4% en mars, selon des données révisées. Une chute de 0,5% avait été initialement annoncée.

Le rebond, tiré par les prix des services, est un peu moins fort qu'attendu cependant, puisque les analystes tablaient sur une hausse de 0,3%, selon le consensus de Briefing.com.

Et sur un an, le ralentissement se poursuit, à 2,3% contre 2,7% en mars.

L'indice CPI, qui mesure l'inflation côté consommateurs, a été publié mercredi, et est ressorti en léger recul en avril, à 4,9% sur un an contre 5,0% en janvier. Sur un mois cependant, l'inflation a rebondi, à 0,4% contre 0,1% en mars.

L'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis est également mesurée par un autre indice, le PCE, qui est privilégié par la banque centrale américaine (Fed), et publié en fin de mois. La Réserve fédérale (Fed) veut ramener sa hausse autour de 2%, contre + 4,2% en mars sur un an, et 5,1% en février.