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USA-Les prix à la production augmentent moins que prévu en octobre
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 15:40

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Un employé d'Emerald Packaging utilise une machine qui fabrique des sacs de courses dans l'usine de l'entreprise située à Union City

Un employé d'Emerald Packaging utilise une machine qui fabrique des sacs de courses dans l'usine de l'entreprise située à Union City

13 novembre (Reuters) - Les prix à la ‌production (PPI) aux États-Unis ont augmenté moins que prévu sur un mois en ​octobre, selon les données publiées vendredi par le département du Travail.

Les prix à la production ont enregistré leur plus forte hausse annuelle depuis ​quatre ans et renforcent les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses ​de taux d'intérêt après celle, largement ⁠attendue, du mois prochain.

L'indice PPI pour la demande finale a ‌progressé de 0,3% le mois dernier, après une hausse de 1,4% (révisé de 1,3%) en septembre, montrent les données.

Les économistes interrogés ​par Reuters tablaient sur ‌une hausse de 0,4%.

Sur un an, les prix ⁠à la production pour la demande finale ont augmenté de 6,5% le mois dernier, après une hausse de 6,3% en août et un consensus qui tablait ⁠sur une hausse ‌de 6,6%.

Ce rapport fait suite à l’annonce, cette semaine, d’une ⁠hausse des prix à la consommation en octobre plus forte ‌que prévu. Les emplois non agricoles ont bondi en octobre ⁠et le taux de chômage est tombé à 4,1 %, ⁠contre 4,2 % en ‌septembre, a indiqué le gouvernement la semaine dernière.

Ces éléments, combinés aux ​déclarations du gouverneur de la banque ‌centrale américaine Christopher Waller, ont conduit les marchés financiers à hésiter entre anticiper une hausse ​des taux de 25 points de base en décembre et laisser la porte ouverte à une augmentation d’un demi-point de ⁠pourcentage.

Les marchés financiers anticipaient une nouvelle hausse des coûts d’emprunt en janvier, selon l’outil FedWatch du CME. La Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,75% à 4,00% le mois dernier.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Lucia Mutikani, ​édité par Augustin Turpin)

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