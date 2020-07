Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: Les inscriptions au chômage varient peu, à 1,3 million Reuters • 16/07/2020 à 16:23









USA: LES INSCRIPTIONS AU CHÔMAGE VARIENT PEU, À 1,3 MILLION WASHINGTON (Reuters) - Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont été pratiquement stables la semaine dernière et très proches des attentes, à 1,3 million d'unités, montrent les statistiques publiées jeudi par le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters attendaient 1,250 million de nouvelles applications lors de la semaine au 11 juillet, contre 1,31 million la semaine précédente. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont culminé à un record de 6,867 millions fin mars, en raison de la fermeture de larges pans de l'activité économique pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elles demeurent autour de deux fois plus élevées que le plus haut niveau atteint pendant la crise financière de 2007-2009. (Lucia Mutikani, version française Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.