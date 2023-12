USA: les consommateurs retrouvent le moral en décembre (Université du Michigan)

Un client fait ses courses dans une épicerie à San Anselmo (Californie), le 12 décembre 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Les consommateurs américains ont retrouvé le moral en décembre, enthousiasmés par la baisse de l'inflation aux Etats-Unis, selon l'estimation finale publiée vendredi par l'Université du Michigan.

Après quatre mois consécutifs de baisse, l'indice mesurant leur confiance s'établit à 69,7 points, son plus haut niveau depuis le mois de juillet.

C'est mieux encore que les 69,4 points de l'estimation préliminaire, publiée en milieu de mois, et qui étaient aussi anticipés par les analystes, selon le consensus de Market Watch.

La confiance des consommateurs "a grimpé de 14% en décembre, inversant toutes les baisses des quatre mois précédents", grâce à "des améliorations substantielles dans la façon dont les consommateurs perçoivent la trajectoire de l'inflation", a salué la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, citée dans le communiqué.

"Les cinq composantes de l'indice ont augmenté ce mois-ci, ce qui ne s'est produit que dans 10% des données publiées depuis 1978", a-t-elle ajouté.

Ainsi, a précisé Mme Hsu, "les conditions économiques attendues ont bondi de plus de 25% à court et à long terme. Tous les groupes d'âge, de revenu, d'éducation, géographiques et d'identification politique ont vu leur confiance s'améliorer ce mois-ci".

L'indice PCE de l'inflation, l'une des deux mesures, est repassée en octobre et novembre sous la barre des 3,0% sur un an, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.