USA-Le Wisconsin signale un troisième décès lié à la rougeole cette année

L'État du Wisconsin a signalé mardi un troisième décès lié à la rougeole cette année, alors que les États-Unis sont confrontés à la plus importante épidémie de cette infection virale depuis plus de trois décennies.

Le dernier décès concerne un adulte résidant dans le comté de Lafayette, a annoncé le département de la santé de l'État. Depuis le mois d'août, le Wisconsin a recensé 918 cas et 19 hospitalisations dans 24 comtés.

Un porte-parole du département américain de la Santé et des Services sociaux a indiqué que les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies collaboraient avec les autorités locales et celles de l'État dans le cadre du programme d'intervention d'urgence Epi-Aid afin d'endiguer la propagation de l'épidémie.

Au début du mois, le Wisconsin avait signalé le décès d'un nourrisson et celui d'un enfant du comté de Grant.

Le recul de la vaccination contre cette infection a favorisé sa résurgence. Les États-Unis ne sont désormais plus considérés comme un pays ayant éliminé la rougeole.

(Rédigé par Christy Santhosh, Kunal Das et Mariam Sunny à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)