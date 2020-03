USA: le recensement 2020, exercice incertain à l'heure du coronavirus

Douglas Carrasquel, de l'organisation de défense des migrants Make the Road New York, participe à un atelier de préparation du recensement à New York le 13 mars 2020 ( AFP / Kena Betancur )

Ils devaient frapper à des milliers de portes pour expliquer, en personne, l'importance du recensement décennal américain et s'assurer d'un comptage fiable des sans-abris ou des personnes âgées.

Mais avec le coronavirus qui oblige quelque 327 millions d'Américains à limiter leurs interactions, tout le travail de terrain lié au recensement a été suspendu. Et la décision compromet les résultats de cet exercice titanesque, fruit de plusieurs années de préparation.

Le recensement, essentiel pour déterminer le nombre d'élus de chaque Etat américain à la Chambre des représentants ou l'allocation de milliards de dollars de fonds fédéraux destinés notamment aux écoles ou aux hôpitaux, a formellement commencé le 12 mars.

Pour la première fois en 2020, la population peut remplir les questionnaires en ligne et non plus seulement par téléphone ou par courrier.

Avec le coronavirus, le Bureau du recensement a suspendu toutes ses opérations de terrain jusqu'au 1er avril, et envisage désormais de prolonger la collecte des données au-delà de la date limite initialement fixée au 31 juillet.

"La date pourra être ajustée si nécessaire, pour arriver à un comptage complet et précis", a indiqué le Bureau dans un communiqué, déclinant tout commentaire sur l'éventuelle incidence de la pandémie.

Avec la tenue en parallèle d'une campagne électorale tendue, et la volonté du gouvernement Trump d'ajouter à la dernière minute une question sur la nationalité (ce que la Cour suprême lui a finalement interdit), "c'est un grand défi pour un recensement déjà difficile", explique à l'AFP Terri Ann Lowenthal, experte en recensement.

- Contact humain indispensable -

Même si ce recensement 2020 devait être le plus automatisé de l'histoire des Etats-Unis, elle estime le contact humain indispensable pour évaluer correctement environ un quart de la population.

Des milliers d'employés du recensement devaient donc se rendre en personne, à partir de mai, aux domiciles de personnes ne répondant pas aux questionnaires, qui représentent plus de 10% du total.

Un document en espagnol, photographié le 13 mars 2020 à New York, explique le recensement ( AFP / Kena Betancur )

Ils devaient aussi compter les sans-abris, qui vivent dans la rue ou dans des centres d'hébergement, les personnes en maisons de retraite, les travailleurs immigrés sans papiers ou ceux vivant dans des mobile-homes ou sans adresse postale.

Le gouvernement "pourrait avoir du mal à trouver suffisamment d'employés qui acceptent de frapper aux portes si la propagation du virus ne ralentit pas", avertit Mme Lowenthal.

La Ville de New York a investi quelque 40 millions de dollars dans une grande campagne d'information pour compter tous ses habitants, y compris quelque 500.000 immigrés sans papiers qui craignent que leurs données personnelles ne soient utilisées pour les expulser.

Au lieu de porte-à-porte, ce travail va maintenant devoir être fait par téléphone, courriel ou SMS.

- Précision compromise -

Douglas Carrasquel, Vénézuélien qui travaille pour l'organisation de défense des migrants Make the Road New York, choisie par la mairie pour aider au comptage, appelle chaque jour quelque 200 personnes pour les encourager à répondre au questionnaire.

Des employés de Make the Road New York, ici au travail le 13 mars 2020, passent de nombreux appels téléphoniques pour appeler les gens à répondre au questionnaire ( AFP / Kena Betancur )

"Je leur explique ce qui est en jeu: nos hôpitaux, nos écoles, nos rues, tout!", indiquait-il à l'AFP lors d'un récent atelier au recensement dans le quartier de Queens, juste avant que les bureaux du recensement ne ferment pour cause de pandémie.

"Le coronavirus est une nouvelle entrave à l'information de notre communauté", a déploré Antonio Alarcon, coordinateur du recensement pour l'organisation Make the Road New York. "On ne transmet pas les émotions de la même façon" par téléphone.

Son association devait frapper à 25.000 portes dans les quartiers new-yorkais de Brooklyn, Queens et Staten Island.

Elle devait expliquer aux gens que le recensement ne comporte que 10 questions, qu'on peut y répondre dans 13 langues, qu'il faut compter tous les résidents d'un foyer y compris les bébés (que beaucoup d'immigrés omettent), qu'ils soient immigrés légaux ou clandestins.

Antonio Alarcon, coordinateur du recensement pour l'organisation Make the Road New York, lors d'une visioconférence depuis New York le 13 mars 2020 ( AFP / Kena Betancur )

La pandémie "va affecter les résultats, malheureusement", dit M. Alarcon, qui comme beaucoup espère que le recensement sera prolongé.

Mais pour Mme Lowenthal, un report pourrait aussi avoir des "conséquences indésirables" et diminuer "la précision" du résultat.

"C'est trop tôt pour dire si le comptage doit être prolongé", souligne l'experte. "Nous n'avons pas de boule de cristal pour voir comment le virus affectera les différentes communautés du pays".

