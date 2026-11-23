USA-Le Parti démocrate exige la transparence financière de ses prétendants à la Maison blanche

Les prétendants à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2028 aux Etats-Unis devront s'engager à dénoncer tout financement obtenu de donateurs anonymes pour pouvoir participer aux débats de la primaire, a annoncé le parti lundi.

Après leur large succès aux élections législatives de mi-mandat début novembre, qui va leur permettre de reprendre en janvier le contrôle des deux chambres du Congrès avec notamment 258 représentants au moins, un total inédit depuis 1992, les démocrates s'attendent à une profusion de candidatures pour la présidentielle de 2028, d'autant qu'aucun favori ne se détache clairement à ce stade.

Le Comité national démocrate (DNC), qui supervise le processus de désignation du candidat ou de la candidate à la Maison blanche, a prévu 12 débats dont certains pourraient être organisés sur deux soirées au vu des nombreuses ambitions pressenties, avec un maximum de 20 prétendants au total.

Pour pouvoir y participer, les prétendants devront s'engager par écrit à dénoncer l'"argent opaque" ("dark money"), soit les financements fournis par des organisations désireuses de peser sur l'élection sans révéler l'identité de leurs donateurs.

L'objectif est de limiter l'influence d'organisations ou de personnalités extérieures au parti capables de mobiliser des sommes colossales tout en restant anonymes.

Le DNC prévoit cinq débats en 2027 et sept en 2028. Les premiers devraient avoir lieu en juin et juillet prochains et le dernier en mars 2028. Ce calendrier est susceptible d'être modifié si nécessaire, a précisé le parti. Les villes accueillant les premiers débats seront annoncées en janvier.

Pour pouvoir participer à la primaire, les candidats devront aussi atteindre certains seuils de financement de militants et d'intentions de vote dans les sondages.

(Tim Reid, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)