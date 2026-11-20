Le moral des ménages américains s'est amélioré comme prévu en novembre , montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance ressort à 51,5 après 51,0 en première estimation et 48,0 en octobre , en ligne avec les prévisions des économistes et analystes interrogés par Reuters.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a avancé à 49,4 en novembre, contre 46,7 en octobre et une première estimation à 51,0. Les économistes s'attendaient à un chiffre à 51,6.

Celle des perspectives a augmenté ce mois-ci, à 52,9 contre 48 ,8 un mois plus tôt et une première estimation à 50 ,9.

Les anticipations d'inflation à un an sont pour leur part ressorties à 3,7 %, contre 4,3% en lecture préliminaire et après 4 ,7% en octobre .

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)