USA: le financier Scott Bessent attendu au poste de secrétaire au Trésor

Scott Bessent lors de son audition devant les sénateurs, à Washington, le 16 janvier 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le Sénat américain doit confirmer lundi en fin d'après-midi la nomination du financier Scott Bessent, 62 ans, comme secrétaire au Trésor, un poste hautement stratégique au sein de la première économie mondiale.

Le candidat de Donald Trump pour l'équivalent du ministère de l'Economie et des Finances devrait sans surprise être validé par les parlementaires.

Lors d'un vote de procédure, la semaine dernière, il avait reçu le soutien d'une dizaine de sénateurs démocrates.

Lors de son audition mi-janvier, M. Bessent était paru totalement aligné avec le locataire de la Maison Blanche: retour à un "nouvel âge d'or" économique pour le pays via des baisses d'impôts et de dépenses publiques, et mise en place de surtaxes douanières pour protéger le tissu industriel américain.

Il avait aussi assuré que ces mesures ne risquaient pas de se traduire par des hausses de prix, alors que l'inflation et plus largement l'économie, avaient figuré parmi les principaux axes de la campagne électorale de Donald Trump, et ont largement contribué au retour du républicain à la Maison Blanche.

Scott Bessent, ami de Robert Trump, frère défunt du président, connaît la famille Trump depuis 30 ans. Donald Trump l'a décrit comme "l'un des plus grands analystes de Wall Street".

Le sexagénaire originaire de Caroline du Sud dispose d'une image rassurante pour les marchés, qui le connaissent particulièrement bien en tant que gestionnaire d'actifs via sa société d'investissements, Key Square Capital Management.

Devant les sénateurs, M. Bessent avait présenté son parcours comme une success story dont "seule l'Amérique a le secret": "J'ai eu la chance d'avoir une carrière accomplie et épanouissante, mais ma présence ici aujourd'hui était loin d'être écrite à l'avance. (…) Mon père a connu de très grandes difficultés financières quand j'étais jeune. A l'âge de neuf ans, j'avais déjà deux petits boulots d'été et je n'ai jamais arrêté de travailler depuis."

Il a finalement intégré la prestigieuse université de Yale, dont il est sorti diplômé en 1984.

"J'ai fait mon premier stage en finance parce qu'il y avait un canapé convertible dans le bureau, ce qui m'a permis de vivre à New York, sans avoir à payer de loyer", avait-il décrit au Sénat.

En cas de confirmation, Scott Bessent deviendrait le premier ministre ouvertement gay d'un gouvernement républicain.