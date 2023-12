USA:le déficit commercial augmente à 64,3 mds USD, comme attendu (département du Commerce)

Le déficit commercial des Etats-Unis a poursuivi sa hausse au mois d'octobre, pour le deuxième mois consécutif, sous l'effet combiné d'une baisse de ses exportations et d'une légère hausse des importations, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le déficit des biens et services avec le reste du monde a atteint 64,3 milliards de dollars, en hausse de 5,1% par rapport au mois précédent.

Sur un an, le déficit commercial américain reste néanmoins en recul de 19,8%, profitant cette fois tant d'une hausse de ses exportations que d'un recul des importations.

Le déficit pour octobre est quasiment en ligne avec les anticipations des analystes, qui tablaient sur un déficit de 64,4 milliards de dollars, une hausse légèrement plus marquée donc, selon le consensus publiée par briefing.com.

Le ministère américain du Commerce en a profité pour réviser légèrement à la baisse le déficit commercial du mois de septembre, désormais annoncé à 61,2 milliards de dollars, contre 61,5 milliards de dollars annoncé initialement.

Sur les trois derniers mois, une donnée mise en avant par le ministère, le déficit a reculé en moyenne de 200 millions de dollars par rapport aux trois mois précédents, et même de 11,1 milliards par rapport aux trois mêmes mois un an plus tôt.

"La tendance des flux commerciaux semblent aller vers une modération, compte tenu de la trajectoire de l'offre et de la demande, tant localement qu'à l'international", a estimé la cheffe économiste HFE, Rubeela Farooqi, dans une note.

La baisse des exportations concerne avant tous les biens, et tout particulièrement ceux de consommation courante et le secteur automobile, alors que les services poursuivent leur progression, plus lentement cependant.

Du côté des importations, la hausse est liée tant aux services qu'aux biens, en particulier les équipements de prospection pétrolière et l'informatique.

S'agissant des échanges bilatéraux de biens, le déficit commercial avec la Chine reste toujours le plus important, en légère baisse cependant par rapport au mois de septembre, pour atteindre 23,9 milliards de dollars,

Le déficit commercial avec l'Union européenne (UE) s'est de son côté renforcé pour atteindre 19,2 milliards de dollars, toujours concentré sur les quatre mêmes pays: Allemagne, Irlande, Italie et France.

Celui avec le Mexique, désormais premier partenaire commercial des Etats-Unis, est de nouveau en léger recul, à 11,9 milliards de dollars, alors que le déficit avec le Vietnam, autre partenaire commercial majeur, reste quasi stable à 9,3 milliards de dollars.