USA: LE CALENDRIER DE REPRISE POURRAIT DÉPENDRE D'UN VACCIN ANTI-COVID WASHINGTON (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, Jerome Powell, a estimé dimanche que le processus de reprise de l'économie américaine pourrait s'étendre "jusqu'à la fin de l'an prochain" et que ce calendrier serait en partie dicté par la découverte d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. "L'économie se redressera. Cela pourrait prendre un moment (...). Cela pourrait durer jusqu'à la fin de l'an prochain. Nous n'en savons vraiment rien", a déclaré le patron de la Fed au cours d'une interview à la chaîne CBS qui sera intégralement retransmise dimanche soir dans le cadre de l'émission "60 minutes". Des extraits en ont été diffusés dans "Face the Nation", un autre programme de CBS. "En supposant qu'il n'y aura pas de deuxième vague du coronavirus, je pense qu'on verra l'économie se redresser progressivement au cours du second semestre de cette année. Pour que l'économie retrouve pleinement son rythme de croisière, il faudra que les gens reprennent totalement confiance et il faudra peut-être attendre pour cela l'arrivée d'un vaccin", a-t-il encore expliqué. Mercredi, lors d'une téléconférence organisée par le Peterson Institute for International Economics, Jerome Powell avait averti que l'économie américaine pourrait connaître une "période prolongée" de croissance faible et avait promis que la banque centrale prendrait de nouvelles mesures de soutien si nécessaire tout en excluant le recours à des taux d'intérêt négatifs. (Howard Schneider, version française Jean-Stéphane Brosse)

