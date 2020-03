Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La Fed annonce de nouvelles mesures pour les entreprises et les ménages Reuters • 23/03/2020 à 14:53









USA: LA FED ANNONCE DE NOUVELLES MESURES POUR LES ENTREPRISES ET LES MÉNAGES WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a annoncé lundi qu'elle allait pour la première fois soutenir directement les marchés du crédit aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises pour tenter de limiter les "graves perturbations" économiques provoquées par la pandémie de coronavirus. Les nouvelles mesures décidées par la banque centrale des Etats-Unis incluent de nouveaux programmes de soutien aux marchés des prêts étudiants, du crédit à la consommation et des prêts garantis par l'Etat aux petites entreprises, ainsi que de nouveaux programmes d'achats d'obligations émises par des grandes entreprises et de prêts dédiés à celles-ci. Les programmes existants d'achats de bons du Trésor et de produits de titrisation de prêts hypothécaires seront augmentés autant que nécessaire afin de "favoriser un fonctionnement fluide du marché et une transmission efficace de la politique monétaire aux conditions de financement et à l'économie", explique la Fed dans un communiqué. Elle ajoute qu'elle a pris ces décisions car "il est devenu clair que notre économie va être confrontée à de graves perturbations". Ces annonces ont contribué à rassurer au moins temporairement les marchés financiers: les contrats à terme sur les grands indices de Wall Street, qui préfiguraient auparavant une ouverture en net repli, se sont orientés à la hausse et en Europe, les marchés boursiers ont réduit leurs pertes. Le dollar, lui, s'est orienté à la baisse alors qu'il bénéficiait jusqu'alors de son statut de valeur refuge. (Howard Schneider, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.