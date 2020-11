Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA: La Fed a évoqué un ajustement de ses achats d'actif Reuters • 25/11/2020 à 21:11









USA: LA FED A ÉVOQUÉ UN AJUSTEMENT DE SES ACHATS D'ACTIF (Reuters) - Les décideurs de la Réserve fédérale américaine ont discuté lors de leur réunion de novembre de la manière d'ajuster les achats d'actifs de la banque centrale américaine afin de soutenir plus efficacement les marchés et l'économie, montre le compte-rendu, publié mercredi, de cette réunion. Plusieurs membres du comité de politique monétaire de la Fed (Federal Open Market Committee, FOMC) ont dit s'attendre à ce que l'institut d'émission rallonge les maturités des obligations qu'elle rachète, indiquent les "minutes" de la réunion des 4 et 5 novembre. La Fed avait laissé sa politique monétaire inchangée à l'issue de cette réunion et réaffirmé qu'elle ferait le nécessaire pour soutenir la reprise de l'économie, menacée par les retombées de la pandémie de coronavirus et confrontée alors aux incertitudes liées à l'élection présidentielle qui venait de se dérouler. Les marchés ont réagi modérément aux "minutes" de cette réunion, de nombreux investisseurs s'attendant déjà avant leur publication à ce que la Fed annonce à l'issue de sa dernière réunion de l'année, qui se tiendra les 15 et 16 décembre, qu'elle augmente le montant de ses rachats d'obligations d'Etat ou qu'elle en ajuste les maturités. La Fed a fait l'actualité la semaine dernière quand le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, lui a demandé de restituer les fonds non utilisés de certains programmes d'urgence mis en place face à la crise du coronavirus. L'ancienne présidente de la banque centrale Janet Yellen a également fait les gros titres puisque Joe Biden envisage de la choisir pour le poste de secrétaire au Trésor, qu'elle serait la première femme à occuper. (Jonnelle Marte, version française Patrick Vignal)

